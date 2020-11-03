В КСУ есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ – представитель Зеленского

Представитель Зеленского Вениславский утверждает, что группу судей-симпатиков России возглавляет глава КСУ Тупицкий

В Конституционном суде якобы есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, РФ с их помощью совершила атаку на Украину. Об этом в Верховной Раде заявил представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский.

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Он назвал "дерзким нападением России на основы украинской государственности" решение КСУ по делу об антикоррупционной реформе.

Вениславский утверждает, что РФ с помощью агентов влияния в Украине, в том числе с помощью подконтрольных ей политсил, инициировала признание КСУ неконституционными базовых антикор законов, которые являются основой евроатлантической организации.

Он считает неслучайным, что РФ совершила гибридную атаку именно через КСУ.

"В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России. Возглавляет ее глава КСУ (Александр Тупикций, – ред.)", – заявил Вениславский.

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По его словам, Тупицкий в 2014 году, когда КСУ признавал неконституционным так называемый "референдум" оккупантов в Крыму, заявлял, что КСУ не должен рассматривать этот вопрос, "учитывая международные договоры Украины".

"Еще он выступал, что Верховная Рада АР Крым действовала в каких–то чрезвычайны условиях, а потому ее надо спросить, почему она такое решение приняла. Это отдельное мнение Тупицкого", – добавил Вениславский.

LIGA.net направила запрос о комментарии в КСУ.

27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.

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Марк Сировой

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