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"Наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Судья КСУ Слиденко отреагировал на аудио Зеленского

03.11.2020, 07:21
Игорь Слиденко (скриншот из видеозаписи Shuster)

Судья КСУ Игорь Слиденко прогнозирует "войну" президенту Владимиру Зеленскому, если распустят суд, а Украине – "распад"

Если Конституционный суд все же будет распущен через голосование в Раде по инициативе президента Владимира Зеленского, дальше будет "распад Украины и война". В таких словах описал УНИАН возможные последствия судья КСУ Игорь Слиденко.

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Отвечая на вопрос, что произойдет, если под нажимом главы государства его фракция Слуга народа в парламенте найдет 226 голосов для принятия президентского законопроекта о роспуске состава КСУ, Слиденко сказал: "Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает".

"Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти. <...> Разве вы сами не видите, что происходит?" – сказал судья.

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Слиденко предположил, что Зеленского "кто-то толкает к этому", и тот якобы не осознает, что в обращении "наговорил себе на 150 лет тюрьмы".

"Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что КСУ посягал на государственный строй. Чем посягал? Что КСУ отменил ст. 366-1 УК и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", – резюмировал судья.

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Евгений Пилипенко
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