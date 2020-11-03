"Наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Судья КСУ Слиденко отреагировал на аудио Зеленского
Судья КСУ Игорь Слиденко прогнозирует "войну" президенту Владимиру Зеленскому, если распустят суд, а Украине – "распад"
Если Конституционный суд все же будет распущен через голосование в Раде по инициативе президента Владимира Зеленского, дальше будет "распад Украины и война". В таких словах описал УНИАН возможные последствия судья КСУ Игорь Слиденко.
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Отвечая на вопрос, что произойдет, если под нажимом главы государства его фракция Слуга народа в парламенте найдет 226 голосов для принятия президентского законопроекта о роспуске состава КСУ, Слиденко сказал: "Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает".
"Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти. <...> Разве вы сами не видите, что происходит?" – сказал судья.
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Слиденко предположил, что Зеленского "кто-то толкает к этому", и тот якобы не осознает, что в обращении "наговорил себе на 150 лет тюрьмы".
"Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что КСУ посягал на государственный строй. Чем посягал? Что КСУ отменил ст. 366-1 УК и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", – резюмировал судья.
- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.
- Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ.
- 30 октября Слиденко заявил, что перед слушанием ему угрожали из ОП, после чего он подал в отставку.
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