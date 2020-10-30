Судья-докладчик КСУ заявил, что подал в отставку после давления Офиса Зеленского

Судья КСУ Слиденко заявил, что ему звонили из Офиса президента и якобы угрожали проблемами за то, что он "неправильно себя ведет"

Судья-докладчик Конституционного суда по делу об антикоррупционной реформе Игорь Слиденко заявил на брифинге, что подал в отставку еще 8 октября после давления со стороны Офиса президента.

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"Вечером 7 октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно, и в связи с этим у меня будут проблемы. 8 октября я написал заявление об отставке", – сказал он.

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Слиденко не уточнил, кто именно звонил, но сказал, что назовет фамилии, если проведут расследование и зафиксируют его показания.

Он также не раскрыл деталей, какие именно претензии ему предъявляли, однако сказал, что проблемы у него начались уже на следующее утро на устных слушаниях.

По его словам, заявление об отставке сейчас находится в КСУ – и суд должен рассмотреть его для увольнения.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент Владимир Зеленский срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.

В КС сегодня заявили, что не отменяли электронное декларирование, а предложили Раде принять новое антикоррупционное законодательство, которое будет соответствовать Конституции, и также – решить вопрос со статусом НАПК, так как, по мнению КСУ, орган исполнительной власти не может контролировать судей.

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Марк Сировой

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