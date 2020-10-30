Против главы КСУ открыто уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы – ГБР

По данным ГБР, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества

Госбюро расследований начало уголовное производство против главы КСУ Александра Тупицкого по фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины", – отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В ГБР уточнили, что по предварительной информации, глава КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок.

По данным ГБР, речь также идет о заключении сделки и "признании полномочий должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесении его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ" (оккупантов, – ред.).

"Таким образом, он совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", – подчеркнули в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

28 октября журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Читайте также: Глава КСУ ответил Схемам о незадекларированной земле в Крыму: Я не знаю, как это сделать

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.