Глава КСУ ответил Схемам о незадекларированной земле в Крыму: Я не знаю, как это сделать

По словам главы Конституционного суда, его вина в том, что он не обратился НАПК за разъяснениями по декларированию земли в Крыму

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не внес земельный участок в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию в своей декларации, потому что "не знает, как это сделать". Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

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"Почему я не внес его (земельный участок, – ред.) в реестр? Я до этого времени не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским. Когда откроете декларацию, то можно увидеть, что там определенные данные нужно внести – что за земельный участок, где он, кадастровый номер, его оценка. Вносить то, что ты не признаешь – это тоже будут разные мнения", – объяснил Тупицкий.

Глава Конституционного суда считает – единственная его вина, что он не обратился в органы Национального агентства по предупреждению коррупции, чтобы они ему разъяснили, как это сделать.

"Обвинять меня, что я каким-то образом там повязан. Это полный абсурд", – сказал он

По его словам, с 2018 года он – "не въездной на территорию нашего Крыма".

"Потому, что я – судья-докладчик по делу о территориальной целостности Украины, против меня открыто уголовное дело в Российской Федерации. Введены экономические санкции", – добавил он.

Тупицкий признал, что журналисты-расследователи "Схем" предоставили объективный материал.

"Я думал, что "Схемы" смонтируют материал, который будет провокационного характера, когда я почитал материал, я сам по себе поблагодарил их за объективность. Все правильно указано", – сказал он, уточнив, что земельный участок приватизировался еще до аннексии Крыма.

28 октября журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Арина Толина

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