Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ

Президент отметил, что сейчас много факторов влияют на стабильность Украины, и в этой ситуации он хочет, чтобы парламент "работал на страну"

Президент Владимир Зеленский сказал, что готов распустить парламент, если кризис с Конституционным судом перейдет в "реальный политический конфликт" и "политический коллапс". Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV.

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На вопрос, если Рада не проголосует за его законопроект о роспуске КСУ, готов ли он распустить парламент, Зеленский ответил: "Очень сложная история".

Президент отметил, что сейчас много факторов влияют на стабильность Украины, и в этой ситуации он хочет, чтобы парламент "работал на страну".

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а "слуги народа" понимают, что они благодаря мне и поддержке народа стали депутатами, и они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез, то будем выходить из этого глухого угла даже таким путем, как вы сказали", – отметил Зеленский.

27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.

Сегодня, 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде, но без роспуска КСУ.

На заседании фракции Слуга народа депутаты обсудили законопроекты Зеленского и Разумкова, но конкретного решения по ним не приняли.







Вадим Ребрина

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