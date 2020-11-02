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Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ

02.11.2020, 21:46
Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент отметил, что сейчас много факторов влияют на стабильность Украины, и в этой ситуации он хочет, чтобы парламент "работал на страну"

Президент Владимир Зеленский сказал, что готов распустить парламент, если кризис с Конституционным судом перейдет в "реальный политический конфликт" и "политический коллапс". Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV.

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На вопрос, если Рада не проголосует за его законопроект о роспуске КСУ, готов ли он распустить парламент, Зеленский ответил: "Очень сложная история".

Президент отметил, что сейчас много факторов влияют на стабильность Украины, и в этой ситуации он хочет, чтобы парламент "работал на страну".

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а "слуги народа" понимают, что они благодаря мне и поддержке народа стали депутатами, и они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез, то будем выходить из этого глухого угла даже таким путем, как вы сказали", – отметил Зеленский.



Вадим Ребрина
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