Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ
Президент отметил, что сейчас много факторов влияют на стабильность Украины, и в этой ситуации он хочет, чтобы парламент "работал на страну"
Президент Владимир Зеленский сказал, что готов распустить парламент, если кризис с Конституционным судом перейдет в "реальный политический конфликт" и "политический коллапс". Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На вопрос, если Рада не проголосует за его законопроект о роспуске КСУ, готов ли он распустить парламент, Зеленский ответил: "Очень сложная история".
Президент отметил, что сейчас много факторов влияют на стабильность Украины, и в этой ситуации он хочет, чтобы парламент "работал на страну".
"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а "слуги народа" понимают, что они благодаря мне и поддержке народа стали депутатами, и они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез, то будем выходить из этого глухого угла даже таким путем, как вы сказали", – отметил Зеленский.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.
- Сегодня, 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде, но без роспуска КСУ.
- На заседании фракции Слуга народа депутаты обсудили законопроекты Зеленского и Разумкова, но конкретного решения по ним не приняли.
Комментарии