Слуга народа предложит Раде призвать судей Конституционного суда к отставке
Депутаты Слуги народа на заседании фракции не смогли определиться, чей законопроект поддерживать – Зеленского или Разумкова
На заседании фракции Слуга народа депутаты обсудили законопроекты президента Владимира Зеленского и спикера Рады Дмитрия Разумкова о выходе из кризиса с Конституционным судом, но конкретного решения по ним не приняли. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в руководстве фракции.
"Но в целом фракция больше поддерживает законопроект Разумкова", – сказал собеседник.
Помимо этого, была поддержана идея нардепа Александра Бакумова зарегистрировать обращение к судьям КСУ с призывом сложить полномочия.
Также фракция приняла решение зарегистрировать законопроект об увеличении минимального количества голосов, необходимых для принятия решений КСУ. Документом будет предложено увеличить это число с 10 до 17.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.
- Сегодня, 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде.
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