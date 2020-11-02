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Слуга народа предложит Раде призвать судей Конституционного суда к отставке

02.11.2020, 20:45
Слуга народа предложит Раде призвать судей Конституционного суда к отставке - Фото
Давид Арахамия и фракция Слуга народа (Фото: пресс-служба Кабмина)

Депутаты Слуги народа на заседании фракции не смогли определиться, чей законопроект поддерживать – Зеленского или Разумкова

На заседании фракции Слуга народа депутаты обсудили законопроекты президента Владимира Зеленского и спикера Рады Дмитрия Разумкова о выходе из кризиса с Конституционным судом, но конкретного решения по ним не приняли. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в руководстве фракции.

"Но в целом фракция больше поддерживает законопроект Разумкова", – сказал собеседник.

Помимо этого, была поддержана идея нардепа Александра Бакумова зарегистрировать обращение к судьям КСУ с призывом сложить полномочия.

Также фракция приняла решение зарегистрировать законопроект об увеличении минимального количества голосов, необходимых для принятия решений КСУ. Документом будет предложено увеличить это число с 10 до 17.



Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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