КСУ могут лишить бюджетного финансирования – в Раде зарегистрировали законопроект
Освободившиеся в результате деньги предлагают пустить на образовательные цели
2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4308 о перенесении бюджетного финансирования с Конституционного суда на развитие образовательных программ. Он предполагает, что КСУ не будет финансироваться государством до момента своего обновления.
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Инициатором законопроекта стала нардеп фракции Слуга народа Галина Янченко.
"Я лично считаю, что мы не должны за деньги налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира", – написала она в Facebook.
"Неиспользованные 109 млн грн" Янченко предложила направить на "более социально-общественные потребности, например, субвенцию (перемещение денег из госбюджета в местный – ред.) образовательным учреждениям на линии разграничения".
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.
- 2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.
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