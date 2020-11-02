Зеленский в телеэфире призвал судей КСУ добровольно подать в отставку

Президент убежден, что "с этим составом КСУ у нас не будет никаких шагов вперед"

Президент Владимир Зеленский призвал судей Конституционного суда подать в отставку. Это, на его взгляд, – лучший выход из созданного решениями КСУ кризиса. Об этом Зеленский сказал в эфире ICTV.

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"Я считаю, что чтобы выйти из этого конституционного и уже государственнического коллапса... они (судьи КСУ, – ред.) должны сделать выводы и уйти в отставку. Я считаю, что это самый либеральный путь. Там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей КС обновленного состава", – сказал президент.

Он убежден, что "с этим составом КСУ у нас не будет никаких шагов вперед".

"Мне кажется, чтобы выйти сейчас из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как им сейчас принимать тот или иной закон, он (глава КСУ Александр Тупицкий, – ред.) должен просто уйти в отставку. Я считаю, что это самое либеральное решение, и потом мы сможем спокойно перейти к обновлению всего состава КСУ. Я поворачивать назад и отзывать законопроект не буду", – сказал Зеленский.

27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.

Сегодня, 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде, но без роспуска КСУ.

На заседании фракции Слуга народа депутаты обсудили законопроекты Зеленского и Разумкова, но конкретного решения по ним не приняли.

Вадим Ребрина

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