Конституционный кризис. Завтра Рада попробует заполнить вакансии в КСУ по своей квоте
На две вакансии в Конституционном суде от Верховной Рады претендуют шесть кандидатов от Слуги народа, Евросолидарности, ОПЗЖ, Батькивщины и Голоса
Завтра, 6 ноября, Верховная Рада рассмотрит назначение судей Конституционного суда по своей квоте. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила замглавы комитета по правовой политике, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.
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Раде будут предложены шесть кандидатов на две вакансии:
– нардеп из фракции ОПЗЖ Юрий Павленко (от ОПЗЖ);
– адвокат, экс-нардеп от Самопомощи Руслан Сидорович (от Голоса);
– глава секретариата фракции Батькивщина Ольга Боднар-Петровская (от Батькивщины);
– адвокат, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого Николай Сирый (от Евросолидарности);
– главный консультант научно-аналитического отдела КСУ Наталия Денисенко (от Голоса);
– адвокат, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого Виктор Кичун (от Слуги народа).
Приглашение на заседание Рады разместил в Facebook кандидат от Голоса Сидорович:
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.
- 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде.
- 3 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, который увеличит кворум для КСУ с 12 до 18 судей.
- 4 ноября, в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается увеличить количество голосов для принятия КСУ решений.
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