Конституционный кризис. Завтра Рада попробует заполнить вакансии в КСУ по своей квоте

На две вакансии в Конституционном суде от Верховной Рады претендуют шесть кандидатов от Слуги народа, Евросолидарности, ОПЗЖ, Батькивщины и Голоса

Завтра, 6 ноября, Верховная Рада рассмотрит назначение судей Конституционного суда по своей квоте. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила замглавы комитета по правовой политике, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

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Раде будут предложены шесть кандидатов на две вакансии:

– нардеп из фракции ОПЗЖ Юрий Павленко (от ОПЗЖ);

– адвокат, экс-нардеп от Самопомощи Руслан Сидорович (от Голоса);

– глава секретариата фракции Батькивщина Ольга Боднар-Петровская (от Батькивщины);

– адвокат, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого Николай Сирый (от Евросолидарности);

– главный консультант научно-аналитического отдела КСУ Наталия Денисенко (от Голоса);

– адвокат, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого Виктор Кичун (от Слуги народа).

Приглашение на заседание Рады разместил в Facebook кандидат от Голоса Сидорович:

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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