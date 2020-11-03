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Раде предлагают увеличить число судей КСУ, необходимых для принятия решений, с 12 до 17

03.11.2020, 11:08
Раде предлагают увеличить число судей КСУ, необходимых для принятия решений, с 12 до 17 - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)

Законопроект о повышении кворума в Конституционном суде предложили фракции Голос и Слуга народа

В Верховной Раде идет процесс регистрации законопроекта об увеличении кворума Конституционного суда. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил глава партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко.

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Авторами законопроекта стали, в частности, Корниенко и замглавы Голоса нардеп Ярослав Юрчишин.

В распоряжении LIGA.net есть сравнительная таблица к законопроекту. В нем предлагается изменить 10 статью закона о Конституционном суде, увеличив количество судей, необходимых для принятия решений, с 12 до 17. Полный состав КСУ – 18 судей.

Во время выступления в Раде Юрчишин объяснил, что законопроект позволит создать условия, в которых решения будут приниматься только консенсусом. Нардеп настаивает, что сначала необходимо законным образом заставить КСУ работать в рамках Конституции, а затем исправить возникшую ситуацию с антикоррупционным законодательством.

На сегодня в КСУ только 15 судей, три должности вакантны. Вчера, 2 ноября, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук призвал парламент в кратчайшие сроки заполнить две вакансии по квоте Рады. Еще одного судью должен назначить съезд судей.

ОБНОВЛЕНО В 14:54: Законопроект зарегистрирован в Раде, его карточка появилась на сайте парламента.

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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