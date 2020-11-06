Конституционный кризис. Рада провалила назначение судьи КСУ

В рейтинговом голосовании победил нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, но не получил поддержки большинства нардепов

Верховная Рада не смогла назначить нардепа из ОПЗЖ Юрия Павленко судьей Конституционного суда.

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В рейтинговом голосовании Павленко получил 126 голосов. Его назначение на должность судьи КСУ поддержали только 100 нардепов при необходимых 226.

На рассмотрении парламента, кроме Павленко, были глава секретариата фракции Батькивщина Ольга Боднар-Петровская, адвокат Николай Сирый (от Евросолидарности) и главный консультант научно-аналитического отдела КСУ Наталия Денисенко (от Голоса).

Поскольку судья не был назначен, будет проведен повторный конкурс.

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Денис Юдин

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