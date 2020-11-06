Конституционный кризис. Рада провалила назначение судьи КСУ
В рейтинговом голосовании победил нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, но не получил поддержки большинства нардепов
Верховная Рада не смогла назначить нардепа из ОПЗЖ Юрия Павленко судьей Конституционного суда.
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В рейтинговом голосовании Павленко получил 126 голосов. Его назначение на должность судьи КСУ поддержали только 100 нардепов при необходимых 226.
На рассмотрении парламента, кроме Павленко, были глава секретариата фракции Батькивщина Ольга Боднар-Петровская, адвокат Николай Сирый (от Евросолидарности) и главный консультант научно-аналитического отдела КСУ Наталия Денисенко (от Голоса).
Поскольку судья не был назначен, будет проведен повторный конкурс.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.
- 3 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, который увеличит кворум для КСУ с 12 до 18 судей.
- 4 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается увеличить количество голосов для принятия КСУ решений.
- Вчера, 5 ноября, четверо судей КСУ отказались участвовать в заседаниях суда до урегулирования кризиса, работа Большой палаты КСУ заблокирована.
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