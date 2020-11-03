Скандал с КСУ. Глава Венецианской комиссии предложил Зеленскому помощь – ОП
Президент Зеленский пригласил главу Венецианской комиссии Буккикио вместе работать над широкой судебной реформой в Украине
Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время разговора с президентом Владимиром Зеленским предложил провести экспертизу комиссии по ситуации, которая сложилась вокруг скандального решения Конституционного суда по делу об антикор реформе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава Венецианской комиссии отметил, что общая цель – вернуть доверие к судебной системе, а особенно к КСУ, пишут в ОП. Он объяснил, что нельзя ставить под угрозу существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физ лиц, земельную реформу.
Зеленский же говорил, что не может поставить под риск антикор систему, и пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе "над широкой судебной реформой", отмечают в ОП.
- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 29 октября Зеленский срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что проект имеет признаки конституционного переворота.
- 31 октября главы Венецианской комиссии и GRECO раскритиковали идею Зеленского, заявив, что нельзя нарушать Конституцию, даже по уважительным причинам.
- Сегодня 3 октября, антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова по выходу из конституционного кризиса. Законопроект Зеленского комитет не рассматривал.
Читайте также: "Кровь может захлестнуть страну". Глава КСУ призвал Зеленского отбросить эмоции
Комментарии