UA

Скандал с КСУ. Глава Венецианской комиссии предложил Зеленскому помощь – ОП

03.11.2020, 17:02
Скандал с КСУ. Глава Венецианской комиссии предложил Зеленскому помощь – ОП - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Зеленский пригласил главу Венецианской комиссии Буккикио вместе работать над широкой судебной реформой в Украине

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время разговора с президентом Владимиром Зеленским предложил провести экспертизу комиссии по ситуации, которая сложилась вокруг скандального решения Конституционного суда по делу об антикор реформе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава Венецианской комиссии отметил, что общая цель – вернуть доверие к судебной системе, а особенно к КСУ, пишут в ОП. Он объяснил, что нельзя ставить под угрозу существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физ лиц, земельную реформу. 

Зеленский же говорил, что не может поставить под риск антикор систему, и пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе "над широкой судебной реформой", отмечают в ОП.

  • 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.

Читайте также: "Кровь может захлестнуть страну". Глава КСУ призвал Зеленского отбросить эмоции

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
судебная реформа Владимир Зеленский ксу венецианская комиссия джанни букиккио

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 