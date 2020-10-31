Венецианская комиссия – Раде: Нельзя нарушать Конституцию, даже по уважительным причинам

В комиссии заявили, что прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения властей

Венецианская комиссия раскритиковала законопроект, внесенный в Верховную Раду по поручению президента Владимира Зеленского, предлагающий лишить полномочий судей Конституционного суда. Об этом говорится в письме Комиссии, адресованном спикеру украинского парламента Дмитрию Разумкову.

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В комиссии заявили, что прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона, которые преследует борьба с коррупцией.

"Эффективная борьба с коррупцией невозможна без независимой судебной системы и уважения верховенства закона. Точно так же не может быть независимой судебной системы и уважения верховенства закона, когда коррупция широко распространена", – говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что усилия Украины по борьбе с коррупцией должны быть продолжены и активизированы в соответствии с Конституцией страны и международными обязательствами и, в частности, рекомендациями Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO).

"Усилия по борьбе с коррупцией – это не просто принятие законов или создание институтов. В основном они касаются эффективной реализации проведенных реформ. В этом контексте независимость и беспристрастность антикоррупционных институтов должны быть обеспечены не только законом, но и на практике", – заявляют в Венецианской комиссии.

Члены комиссии отметили, что полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду и добавили, что не менее важно доверие со стороны других государственных институтов.

Авторы письма подчеркнули, что доверие не означает отсутствия независимости, напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независим.

"Мы понимаем, что перед вами стоит очень серьезная задача, и не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Тем не менее, мы настоятельно призываем вас рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны, возможно, поспешного решения об увольнении конституционных судей", – написали члены комиссии

Авторы письма призвали украинскую власть изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для страны.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона.

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Наталия Медведева

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