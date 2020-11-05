Кулеба о решении КСУ: Эту лавину удалось остановить

Глава МИД считает, что если КСУ сохранит возможность разрушать важные реформы – будет "очень фундаментальный кризис доверия с зарубежными партнерами"

Украина была на грани системных проблем из-за решения Конституционного суда Украины, но "эту лавину удалось остановить". Об этом сегодня сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Когда стало известно о содержании решений КСУ, то наши партнеры, которые последовательно поддерживают украинские реформы, в том числе антикоррупционную, они были просто "парализованы" этим решением", – сказал Кулеба.

Глава МИД уточнил, международные партнеры "не могли поверить, что такое в принципе возможно, и все можно разрушить вот так одним решением КСУ".

"Мы были на грани серьезных системных проблем, порожденных одним решением КСУ. Сейчас эту лавину удалось остановить – она не сошла", – подчеркнул Кулеба, уточнив, что зарубежные партнеры увидели серьезность намерений президента и правительства.

Кулеба надеется, что нардепы проголосуют за решение, которое даст возможность выйти из кризиса.

"Если парламент не примет эти решения быстро, если Конституционный суд сохранит возможность также разрушать другие важные реформы, как он это сделал с системой декларирования, то у нас будет, открыто скажу, очень серьезный фундаментальный кризис доверия в отношениях с зарубежными партнерами", – отметил он.

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Арина Толина

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