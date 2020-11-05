Скандал с КСУ. Из-за Дубинского законопроект Разумкова срочно не рассмотрят

Разумков говорит, что уже была единая позиция фракций и рекомендация комитета принять законопроект, однако Дубинский внес альтернативный

Нардеп Слуги народа Александр Дубинский заблокировал срочное рассмотрение Верховной Радой законопроекта 4304 главы парламента Дмитрия Разумкова, который мог бы восстановить антикоррупционное законодательство. Об этом на заседании Верховной Рады заявил сам Разумков.

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По его словам, в понедельник почти все депутатские группы и фракции достигли единой позиции по проекту, а потом проект рекомендовал принять и профильный комитет. Однако Дубинский, по "непонятным" для Разумкова причинам, внес альтернативный законопроект 4304-1.

"Я не буду комментировать это действие, но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает закон. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, потому что нет заключения комитета", – сказал Разумков.

По словам главы Рады, проект рассмотрят уже на следующей пленарной неделе.

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Марк Сировой

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