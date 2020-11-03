UA

"Понимаем сложность ситуации". В Евросоюзе сказали, чего ждут от Украины после решения КСУ

03.11.2020, 20:34
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Решение КСУ ставит под сомнение ряд обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, отметили в ЕС

Решение Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года по элементам антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры, созданной после Революции достоинства. Решение также ставит под сомнение ряд обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая Евросоюз. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В заявлении подчеркивается, что борьба с коррупцией является одним из ключевых ориентиров и обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной и процесса либерализации визового режима.

"В то же время мы отмечаем сложность ситуации и ценим безотлагательность, с которой президент и правительство хотят ее решить", – сказал Стано.

В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Нацагентства по предотвращению коррупции, а также стабилизировать правовой статус НАБУ до крайнего срока 16 декабря, установленного КСУ.

"Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", – говорится в заявлении.

Читайте также: Более 200 нардепов Верховной Рады призвали 11 судей КСУ сложить полномочия

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
коррупция евросоюз напк набу ксу декларирование

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 