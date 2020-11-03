Кризис | Более 200 нардепов Верховной Рады призвали 11 судей КСУ сложить полномочия
Под заявлением поставили подписи более 200 нардепов из Слуги народа, Голоса, Евросолидарности и Доверия
Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия.
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Заявление было сделано на заседании Рады нардепом из Слуги народа Александром Бакумовым. Документ поддержали более 200 нардепов из фракций Слуга народа, Голос, Евросолидарность и депутатской группы Доверие, сообщила в Facebook нардеп из СН и представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.
В заявлении говорится, что подписавшие его нардепы отмечают важность работы КСУ как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции и балансирует систему госвласти.
Нардепы призывают КСУ восстановить действенность своего функционирования с учетом европейского и евроатлантического курса Украины. Они призывают судей, проголосовавших за решение об отмене е-декларирования и уголовной ответственности за недостоверные сведения в декларациях, добровольно подать в отставку.
Наредпы призвали сложить полномочия:
– Александра Тупицкого;
– Виктора Городовенко;
– Ирину Завгороднюю;
– Александра Касминина;
– Виктора Кривенко;
– Александра Литвинова;
– Владимира Мойсика;
– Сергея Саса;
– Игоря Слиденко;
– Петра Филюка;
– Галину Юровскую.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
- Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.
- 2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.
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