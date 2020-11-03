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Кризис | Более 200 нардепов Верховной Рады призвали 11 судей КСУ сложить полномочия

03.11.2020, 13:02
Более 200 нардепов Верховной Рады призвали 11 судей КСУ сложить полномочия - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Под заявлением поставили подписи более 200 нардепов из Слуги народа, Голоса, Евросолидарности и Доверия

Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия.

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Заявление было сделано на заседании Рады нардепом из Слуги народа Александром Бакумовым. Документ поддержали более 200 нардепов из фракций Слуга народа, Голос, Евросолидарность и депутатской группы Доверие, сообщила в Facebook нардеп из СН и представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.

В заявлении говорится, что подписавшие его нардепы отмечают важность работы КСУ как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции и балансирует систему госвласти.

Нардепы призывают КСУ восстановить действенность своего функционирования с учетом европейского и евроатлантического курса Украины. Они призывают судей, проголосовавших за решение об отмене е-декларирования и уголовной ответственности за недостоверные сведения в декларациях, добровольно подать в отставку.

Наредпы призвали сложить полномочия:

– Александра Тупицкого;

– Виктора Городовенко;

– Ирину Завгороднюю;

– Александра Касминина;

– Виктора Кривенко;

– Александра Литвинова;

– Владимира Мойсика;

– Сергея Саса;

– Игоря Слиденко;

– Петра Филюка;

– Галину Юровскую.

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Денис Юдин
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