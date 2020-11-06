КСУ капслоком ответил советнику Ермака: Не надо ПАНИКИ и АГОНИИ

Судьи напомнили о третьей статье Конституции – о ценности человека, его чести и достоинства

Судьи Конституционного суда обратились к государственным деятелям, чиновникам и их советникам с призывом не впадать в панику и агонию в связи с проблемами, возникшими из-за скандального решения КСУ по электронному декларированию.

Заявление судей опубликовано на сайте КСУ и содержит комментарий по поводу публикации в Facebook советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка "про уродов и людей" – о ситуации, которая сложилась вокруг деятельности КСУ.

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"Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в ПАНИКУ и АГОНИЮ. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", – написали в КСУ.

В суде заявили, что в публикации Подоляка содержатся оскорбления непосредственно судей КСУ и напомнили о третьей статье Конституции – о ценности человека, его чести и достоинства.

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность.

"Поэтому подобные высказывания Михаила Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица", – заявили судьи.

Ранее сегодня Подоляк опубликовал в Facebook текст "про уродов и людей-2)", посвященный ситуации, сложившейся вокруг решения КСУ, которое заблокировало работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

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Наталия Медведева

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