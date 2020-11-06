КСУ капслоком ответил советнику Ермака: Не надо ПАНИКИ и АГОНИИ
Судьи напомнили о третьей статье Конституции – о ценности человека, его чести и достоинства
Судьи Конституционного суда обратились к государственным деятелям, чиновникам и их советникам с призывом не впадать в панику и агонию в связи с проблемами, возникшими из-за скандального решения КСУ по электронному декларированию.
Заявление судей опубликовано на сайте КСУ и содержит комментарий по поводу публикации в Facebook советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка "про уродов и людей" – о ситуации, которая сложилась вокруг деятельности КСУ.
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"Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в ПАНИКУ и АГОНИЮ. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", – написали в КСУ.
В суде заявили, что в публикации Подоляка содержатся оскорбления непосредственно судей КСУ и напомнили о третьей статье Конституции – о ценности человека, его чести и достоинства.
"Поэтому подобные высказывания Михаила Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица", – заявили судьи.
Ранее сегодня Подоляк опубликовал в Facebook текст "про уродов и людей-2)", посвященный ситуации, сложившейся вокруг решения КСУ, которое заблокировало работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикор законодательство.
- 30 октября президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.
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