КСУ может уничтожить любой антикоррупционный орган, нужно решать кризис немедленно – НАБУ

Сотрудники бюро предостерегают: проблема куда обширнее, чем урегулирование работы их ведомства, которому создало правовые проблемы решение КСУ

Конституционный кризис нужно решать безотлагательно, потому что в нынешних условиях "есть риск, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен политическим решением" Конституционного суда. Об этом пишет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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16 сентября 2020-го КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ: они утратят силу через три месяца с дня принятия решения, то есть с 16 декабря.

В бюро предостерегают, что осталось совсем немного до момента, когда вне закона окажется назначение/увольнение президентом директора НАБУ, проведение независимого аудита этого института власти, избрание и работа Совета общественного контроля при НАБУ, и другие нормы.

Евгений Пилипенко

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