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КСУ может уничтожить любой антикоррупционный орган, нужно решать кризис немедленно – НАБУ

06.11.2020, 10:33
КСУ может уничтожить любой антикоррупционный орган, нужно решать кризис немедленно – НАБУ - Фото
НАБУ (фото - LIGA.net)

Сотрудники бюро предостерегают: проблема куда обширнее, чем урегулирование работы их ведомства, которому создало правовые проблемы решение КСУ

Конституционный кризис нужно решать безотлагательно, потому что в нынешних условиях "есть риск, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен политическим решением" Конституционного суда. Об этом пишет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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16 сентября 2020-го КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ: они утратят силу через три месяца с дня принятия решения, то есть с 16 декабря.

В бюро предостерегают, что осталось совсем немного до момента, когда вне закона окажется назначение/увольнение президентом директора НАБУ, проведение независимого аудита этого института власти, избрание и работа Совета общественного контроля при НАБУ, и другие нормы.

СПРАВКА. В конце июля 50 нардепов, в основном представляющие пророссийскую ОПЗЖобжаловали закон о НАБУ. Требовали признать неконституционными нормы, по которым:

- бюро является государственным правоохранительным органом;
- бюро создается президентом;
- руководство деятельностью НАБУ осуществляет директор, который назначается на должность и увольняется с должности президентом;
- президент определяет троих членов конкурсной комиссии по отбору руководства НАБУ;
- президент назначает на должность директора НАБУ одного из отобранных комиссией кандидатов на протяжении 10 дней.

"Ситуация требует немедленного урегулирования ", – резюмировали в ведомстве у Артема Сытника.

Читайте мнение: Еще раз о том, что делать с КСУ

Евгений Пилипенко
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