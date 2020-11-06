КСУ может уничтожить любой антикоррупционный орган, нужно решать кризис немедленно – НАБУ
Сотрудники бюро предостерегают: проблема куда обширнее, чем урегулирование работы их ведомства, которому создало правовые проблемы решение КСУ
Конституционный кризис нужно решать безотлагательно, потому что в нынешних условиях "есть риск, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен политическим решением" Конституционного суда. Об этом пишет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
16 сентября 2020-го КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ: они утратят силу через три месяца с дня принятия решения, то есть с 16 декабря.
В бюро предостерегают, что осталось совсем немного до момента, когда вне закона окажется назначение/увольнение президентом директора НАБУ, проведение независимого аудита этого института власти, избрание и работа Совета общественного контроля при НАБУ, и другие нормы.
- бюро является государственным правоохранительным органом;
- бюро создается президентом;
- руководство деятельностью НАБУ осуществляет директор, который назначается на должность и увольняется с должности президентом;
- президент определяет троих членов конкурсной комиссии по отбору руководства НАБУ;
- президент назначает на должность директора НАБУ одного из отобранных комиссией кандидатов на протяжении 10 дней.
"Ситуация требует немедленного урегулирования ", – резюмировали в ведомстве у Артема Сытника.
- 28 августа 2020-го КСУ признал неконституционным указ пятого президента Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ.
- В начале ноября НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка. Тот завил, что находится на больничном из-за коронавируса.
Читайте мнение: Еще раз о том, что делать с КСУ
Комментарии