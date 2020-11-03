ОАСК: У судьи Вовка COVID-19, он на больничном

Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда

Объявленный сегодня, 3 ноября, НАБУ в розыск глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк болен COVID-19 и находится на самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

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"Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда", – информировали в ОАСК.

По информации суда, Вовк взял больничный с 2 ноября. В ОАСК заявляют, что в связи с этим, информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов не соответствует действительности.

Судья Вовк подтвердил, что он на больничном у себя в Facebook.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о сообщении о подозрении Вовку.

3 ноября НАБУ объявило в розыск Вовка в связи с тем, что он не является на допросы.

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Наталия Медведева

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