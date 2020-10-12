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Суд обязал Офис генпрокурора убрать подозрение главе ОАСК Вовку из реестра – СМИ

12.10.2020, 17:55
Суд обязал Офис генпрокурора убрать подозрение главе ОАСК Вовку из реестра – СМИ - Фото
Павел Вовк (Фото с личной страницы в Facebook)

Суд согласился с тем, что подозрение Вовку вручили ненадлежащим образом

Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о сообщении о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Об этом сообщает издание Слово и дело, в распоряжении которого есть соответствующее решение суда.

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Решение, по информации издания, принял судья Печерского райсуда Сергей Вовк.

Он удовлетворил жалобу адвоката Павла Вовка. Суд согласился с тем, что подозрение ему вручили ненадлежащим образом, когда судья находился в отпуске. Также детективы НАБУ якобы не по тому адресу направили подозрение. Судья отверг утверждение прокурора, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Как сообщает издание, адвокат главы ОАСК пытался обжаловать это же решение в Киевском апелляционном суде. Однако он закрыл производство по жалобе, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

  • 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.
  • По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.
  • В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку  — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.
  • 18 сентября ВАКС продлил срок досудебного расследования.
  • 5 октября НАБУ вызвало Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября. 
Вадим Ребрина
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