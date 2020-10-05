Дело ОАСК. НАБУ вызывает Вовка и трех судей на следственные действия

Повестки отправили судьям ОАСК Павлу Вовку, Игорю Погрибниченко, Владимиру Келеберде, Евгению Аблову

Национальное антикоррупционное бюро вызвало председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как отмечается, НАБУ для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемых, а также для вручения процессуальных документов на 9 и 12 октября вызвано судей ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберду, Евгения Аблова.

В повестках отмечается, что судей вызывают в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве №52019000000000522, в рамках которого 17 июля НАБУ сообщило им о подозрении.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

18 сентября ВАКС продлил срок досудебного расследования.

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Наталия Медведева

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