НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка

Вовк систематически игнорирует повестки от бюро и не является для участия в следственных действиях, говорят в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с тем, что он не является на допросы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро напомнили, что Вовка подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. Он, по информации НАБУ, систематически игнорирует повестки от бюро и не является для участия в следственных действиях.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о сообщении о подозрении Вовку.

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Вадим Ребрина

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