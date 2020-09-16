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КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ – источник

16.09.2020, 18:16
КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ – источник - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)

Представление по этому делу было подано нардепами в Конституционный суд еще в конце июля

Сегодня, 16 сентября, Конституционный суд вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Об этом корреспонденту  LIGA.net  сообщил источник в КСУ.

"Есть решение. Признаны неконституционными отдельные положения закона", — сказал собеседник, но не смог уточнить, какие именно. По словам источника, в ближайшее время должно появиться сообщение на официальном сайте КСУ.

СПРАВКА. В конце июля 50 нардепов, в основном представляющие фракцию ОПЗЖ, обжаловали закон о НАБУ. Депутаты, в частности, требовали признать неконституционными нормы закона, согласно которым:

- бюро является государственным правоохранительным органом;

- бюро создается президентом;

- руководство деятельностью НАБУ осуществляет директор, который назначается на должность и увольняется с должности президентом;

- президент определяет троих членов конкурсной комиссии по отбору руководства НАБУ;

- президент назначает на должность директора НАБУ одного из отобранных комиссией кандидатов на протяжении 10 дней.

Позже, LIGA.net стало известно, какие именно положения закона попали в решение КСУ. В частности, были признаны неконституционными нормы закона о том, что:

- президент имеет право создавать НАБУ, назначать и увольнять директора бюро,

- президент имеет право определять трех членов комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ,

- президент имеет право определять одного члена комиссии внутреннего контроля для проведения аудита эффективности работы бюро, его операционной и институционной независимости,

- президент имеет право утверждать положение о Совете общественного контроля и порядке его создания.

Эти положения теряют свою силу через три месяца с дня принятия решения Конституционны

Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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