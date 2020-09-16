КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ – источник
Представление по этому делу было подано нардепами в Конституционный суд еще в конце июля
Сегодня, 16 сентября, Конституционный суд вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в КСУ.
"Есть решение. Признаны неконституционными отдельные положения закона", — сказал собеседник, но не смог уточнить, какие именно. По словам источника, в ближайшее время должно появиться сообщение на официальном сайте КСУ.
- бюро является государственным правоохранительным органом;
- бюро создается президентом;
- руководство деятельностью НАБУ осуществляет директор, который назначается на должность и увольняется с должности президентом;
- президент определяет троих членов конкурсной комиссии по отбору руководства НАБУ;
- президент назначает на должность директора НАБУ одного из отобранных комиссией кандидатов на протяжении 10 дней.
Позже, LIGA.net стало известно, какие именно положения закона попали в решение КСУ. В частности, были признаны неконституционными нормы закона о том, что:
- президент имеет право создавать НАБУ, назначать и увольнять директора бюро,
- президент имеет право определять трех членов комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ,
- президент имеет право определять одного члена комиссии внутреннего контроля для проведения аудита эффективности работы бюро, его операционной и институционной независимости,
- президент имеет право утверждать положение о Совете общественного контроля и порядке его создания.
Эти положения теряют свою силу через три месяца с дня принятия решения Конституционны
- 28 августа в бюро заявили, что в КСУ будут рассматривать представление нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ.
- В тот же день Конституционный суд признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой НАБУ.
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