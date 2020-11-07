"Тупицкий, вали в Ростов". Полиция блокирует активистов возле дома главы КСУ: фото

Между участниками автопробега и полицией произошла потасовка

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В Киеве участники Автомайдана сегодня проводят акцию "Тупицкий, вали в Ростов", поехав в Васильков, где проживает глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Об этом сообщает Суспильне.

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В акции участвуют около 30 автомобилей.

Участники собрались в центре Киева возле стадиона "Динамо".

"Уже неделя прошла после скандального решения Конституционного суда, когда КСУ показал, что 11 человек, если пожелают, могут развернуть вектор в противоположную сторону", – отметила участница автопробега Екатерина Бутко.

По ее словам, правильный и конституционный способ – "это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким".

Участники акции закрепили на своих машинах флаги. Перед началом акции к ​​участникам подошла полиция и предупредила, что Васильков находится в красной карантинной зоне, поэтому более 20 собираться нельзя.

Громадське радио сообщает, что полиция блокирует движение автомобилей участников автопробега.

Участники призывают их пропустить, говорят, что не пропускать их незаконно.

Полиция в громкоговоритель призывает соблюдать порядок.

Между участниками автопробега и правоохранителями произошла потасовка.

ОБНОВЛЕНО в 14:11. Активисты пытались прорваться к дому пешком. Полиция попросила увеличить дистанцию между людьми и авто. Позже полицейские и участники автопробега договорились, что две машины проедут на 5 метров. А люди будут находиться у забора на расстоянии вытянутой руки.

28 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Мать жены Тупицкого Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом.

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Арина Толина

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