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"Тупицкий, вали в Ростов". Полиция блокирует активистов возле дома главы КСУ: фото

07.11.2020, 13:35
Автомайдан устроил акцию "Тупицкий, вали в Ростов" (фото – suspilne.media)

Между участниками автопробега и полицией произошла потасовка

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В Киеве участники Автомайдана сегодня проводят акцию "Тупицкий, вали в Ростов", поехав в Васильков, где проживает глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Об этом сообщает Суспильне.

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В акции участвуют около 30 автомобилей.

Участники собрались в центре Киева возле стадиона "Динамо".

Участники акции собрались в центре Киева возле стадиона Динамо

"Уже неделя прошла после скандального решения Конституционного суда, когда КСУ показал, что 11 человек, если пожелают, могут развернуть вектор в противоположную сторону", – отметила участница автопробега Екатерина Бутко.

По ее словам, правильный и конституционный способ – "это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким".

Участники акции закрепили на своих машинах флаги. Перед началом акции к ​​участникам подошла полиция и предупредила, что Васильков находится в красной карантинной зоне, поэтому более 20 собираться нельзя.

Громадське радио сообщает, что полиция блокирует движение автомобилей участников автопробега.

Участники призывают их пропустить, говорят, что не пропускать их незаконно.

Полиция блокирует авто участников протеста

Полиция в громкоговоритель призывает соблюдать порядок.

Между участниками автопробега и правоохранителями произошла потасовка.

Возле дома Тупицкого произошла потасовка

ОБНОВЛЕНО в 14:11. Активисты пытались прорваться к дому пешком. Полиция попросила увеличить дистанцию между людьми и авто. Позже полицейские и участники автопробега договорились, что две машины проедут на 5 метров. А люди будут находиться у забора на расстоянии вытянутой руки.

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Арина Толина
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