Глава КСУ – Автомайдану: Вы едете к моей теще, а она в Донецке, все это – травля

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил о травле и провокациях

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что активисты Автомайдана поедут с акцией протеста не к нему, а к его теще Ларисе Колпаченко в Васильков, которая сейчас "вынужденно находится в Донецке". Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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По его словам, именно над этим домом на днях активисты запускали свои квадрокоптеры (Васильков, – ред.).

Тупицкий уточнил, что ранее его теща продала квартиру в Донецке и купила дом в Василькове Киевской области.

"Она за те деньги, что продала, купила там дом. Конечно, я помогал, сад сделать", – сказал Тупицкий.

Он уточнил, что купил там семь соток земли для строительства спортивного зала.

"Так я хочу спросить Автомайдан – к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка? И с ней там поговорят – кто, как покупал. Так как Схемы полетели в Крым, Автомайдан пусть поедет в Донецк. Завтра они соберут все имущество родственников и навесят, что все это мое имущество, послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Все это – травля", – подчеркнул Тупицкий.

Он также не исключает провокации и предупреждает, что ему могут подбросить, например, российский паспорт.

Представители Автомайдана и Центра противодействия коррупции запланировали акцию "Тупицкий – вали в Ростов" на 7 ноября.

28 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Мать жены Тупицкого Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом.

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Арина Толина

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