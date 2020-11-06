КСУ обвинил НАБУ в подстрекательстве

В КСУ считают, что НАБУ своей критикой пытается подстрекать общество и решать проблемы неконституционным путем

В Конституционном суде заявили, что в Национальном антикоррупционном бюро искажают содержание решения суда по закону о НАБУ и пытаются подстрекать общество, когда критикуют КСУ. Заявление суда опубликовано на его сайте.

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По мнению КСУ, сегодняшнее критическое заявление НАБУ направлено "исключительно на подстрекательство общества и решение указанной политической проблемы неконституционным способом".

"При этом продолжается систематическое искажение содержания решения Конституционного Суда Украины в частных интересах", – говорится в заявлении КСУ.

В суде также отмечают, что в решении КСУ по закону о НАБУ была отсрочка прекращения действия некоторых положений закона на три месяца. Это было сделано с целью сохранения целостности системы антикоррупционного законодательства, заявили в КСУ.

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Марк Сировой

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