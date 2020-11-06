КСУ обвинил НАБУ в подстрекательстве
В КСУ считают, что НАБУ своей критикой пытается подстрекать общество и решать проблемы неконституционным путем
В Конституционном суде заявили, что в Национальном антикоррупционном бюро искажают содержание решения суда по закону о НАБУ и пытаются подстрекать общество, когда критикуют КСУ. Заявление суда опубликовано на его сайте.
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По мнению КСУ, сегодняшнее критическое заявление НАБУ направлено "исключительно на подстрекательство общества и решение указанной политической проблемы неконституционным способом".
"При этом продолжается систематическое искажение содержания решения Конституционного Суда Украины в частных интересах", – говорится в заявлении КСУ.
В суде также отмечают, что в решении КСУ по закону о НАБУ была отсрочка прекращения действия некоторых положений закона на три месяца. Это было сделано с целью сохранения целостности системы антикоррупционного законодательства, заявили в КСУ.
- 28 августа 2020-го КСУ признал неконституционным указ пятого президента Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. В Украине начался конституционный кризис.
- 6 ноября в НАБУ заявили, что конституционный кризис нужно решать безотлагательно, потому что в нынешних условиях "есть риск, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен политическим решением" КСУ.
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