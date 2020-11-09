ГБР взялась за дело против судей КСУ: нардеп Юрчишин вызван на допрос как свидетель
ГБР расследует дело против судей КСУ по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля с использованием служебных полномочий
Государственное бюро расследований взялось за дело о возможном преступном сговоре судей КСУ, нардеп из Голоса Ярослав Юрчишин вызван в бюро в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба Голоса.
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Дело было открыто по заявлению Юрчишина, он посетит ГБР 12 ноября.
По словам нардепа, следователи ГБР переквалифицировали статью, по которой открыто производство, с захвата государственной власти на вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения. Следователи считают, что так перспектива доказательства состава преступления будет лучше, рассказал Юрчишин.
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