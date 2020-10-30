Против судей КСУ открыто уголовное производство о попытке захвата власти – Юрчишин

Возможную попытку судей КСУ захватить власть рассмотрит Государственное бюро расследований

Против судей Конституционного суда зарегистрировано уголовное производство по статье о попытке захвата власти. Об этом в Facebook сообщает нардеп из фракции Голос Ярослав Юрчишин.

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Производство направлено в Государственное бюро расследований.

Юрчишин считает, что в рамках этого производства можно полностью законным, а не политическим путем доказать, был ли сговор с целью захвата власти со стороны судей КСУ. Нардеп считает, что это дело может перекликаться с расследованием НАБУ по Окружному админсуду Киева – на записях разговоров судей ОАСК они обсуждают, что уже "захватили КСУ".

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Денис Юдин

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