Против судей КСУ открыто уголовное производство о попытке захвата власти – Юрчишин
Возможную попытку судей КСУ захватить власть рассмотрит Государственное бюро расследований
Против судей Конституционного суда зарегистрировано уголовное производство по статье о попытке захвата власти. Об этом в Facebook сообщает нардеп из фракции Голос Ярослав Юрчишин.
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Производство направлено в Государственное бюро расследований.
Юрчишин считает, что в рамках этого производства можно полностью законным, а не политическим путем доказать, был ли сговор с целью захвата власти со стороны судей КСУ. Нардеп считает, что это дело может перекликаться с расследованием НАБУ по Окружному админсуду Киева – на записях разговоров судей ОАСК они обсуждают, что уже "захватили КСУ".
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- Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.
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