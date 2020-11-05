Дело Труханова о недостоверном декларировании закрыли из-за скандального решения КСУ

Конституционный суд отменил статью, по которой мэр Одессы обвинялся в недостоверном декларировании и ВАКС закрыл производство

Сегодня Высший антикорсуд вынес определение о закрытии уголовного дела по мэру Одессы Геннадию Труханову, по материалам которого он обвинялся в недостоверном декларировании 16 млн грн за 2017 год. Причиной послужило ранее вынесенное решение Конституционного суда.

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Суд частично удовлетворил ходатайство защитника Труханова о закрытии уголовного производства. Дело было закрыто на том основании, что статья 366-1 УК (указание недостоверной информации в декларации), по которой обвинялся чиновник, была отменена КСУ 27 октября 2020 года.

14 апреля 2020 года Труханову сообщили о подозрении в том, что в декларации за 2017 год он не указал имущество и доходы, которые принадлежали его жене.

5 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура отправила дело о декларировании Трухановым недостоверной информации за 2017 год в суд.

27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу, признав неконституционными отдельные нормы законодательства по борьбе с коррупцией.

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Дарья Мостовая

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