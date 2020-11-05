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Дело Труханова о недостоверном декларировании закрыли из-за скандального решения КСУ

05.11.2020, 15:34
Дело Труханова о недостоверном декларировании закрыли из-за скандального решения КСУ - Фото
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Конституционный суд отменил статью, по которой мэр Одессы обвинялся в недостоверном декларировании и ВАКС закрыл производство

Сегодня Высший антикорсуд вынес определение о закрытии уголовного дела по мэру Одессы Геннадию Труханову, по материалам которого он обвинялся в недостоверном декларировании 16 млн грн за 2017 год. Причиной послужило ранее вынесенное решение Конституционного суда.

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Суд частично удовлетворил ходатайство защитника Труханова о закрытии уголовного производства. Дело было закрыто на том основании, что статья 366-1 УК (указание недостоверной информации в декларации), по которой обвинялся чиновник, была отменена КСУ 27 октября 2020 года.

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Дарья Мостовая
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