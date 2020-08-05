САП отправила в суд дело о декларировании недостоверной информации Трухановым

По данным детективов НАБУ, Труханов не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах своей супруги

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, которому инкриминируется указание недостоверной информации в электронной декларации за 2017 год (ст.366-1 УК). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По данным детективов НАБУ, Труханов не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах своей супруги, с которой он состоял в официальном браке с 1985 по 1997 годы, и имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Следствие установило, что чиновник не задекларировал: квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. В целом экспертизы в пределах досудебного расследования установили, что в декларацию за 2017 чиновник не внес состояние на 16,3 млн грн.

11 марта 2019 года САП объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации.

11 марта 2019 года САП о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации. Кроме того, НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое . Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельмана.

Кроме того, НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму . Прокуроры для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельмана. 9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы. 17 июля 2019 года САП подала апелляцию на оправдательный приговор.

17 июля 2019 года САП подала апелляцию на оправдательный приговор. 14 апреля 2020-го Труханову сообщили о подозрении в том, что в декларации за 2017 год он не указал имущество и доходы, которые принадлежали его жене.

Наталия Медведева

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