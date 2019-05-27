Дело Краяна: обвинение Труханову изменили, сумма убытков снижена

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила обвинение мэру Одессы Геннадию Труханову в деле о покупке завода Краян. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

После исследования доказательств прокуроры изменили в обвинении фактические обстоятельства, при которых совершалась покупка-продажа зданий бывшего завода по завышенной цене. Сумма средств городского бюджета, в завладении которых обвиняют фигурантов дела, уменьшена со 185 млн грн до 92,6 млн грн.

При этом отмечается, что изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых.

В сообщении говорится, что прокуратура раскроет мотивы такого решения и его суть во время оглашения нового обвинительного акта в суде. Следующее заседание назначено на 31 мая.

Мэр Одессы и его сообщники обвиняются в завладении средствами из одесского горбюджета через покупку руин завода Краян для Одесской мэрии. 14 февраля 2018 года НАБУ задержало в аэропорту Борисполь Труханова и его зама Павла Вугельмана по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о так называемом деле завода Краян. Коррупционная схема на 185 млн грн, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода по заведомо завышенной стоимости. Суд избрал им меру пресечения в виде личной поруки нардепов.

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