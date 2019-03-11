САП объявила о подозрении Труханову

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в декларировании недостоверной информации. Об этом САП сообщает у себя в Facebook.

"Геннадий Труханов подозревается в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления,... за 2015-2016 годы", - уточняет САП.

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Статья 366-1 УК Украины предусматривает наказание за это в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

6 марта пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы вынуждены закрывать десятки уголовных производств по статье о незаконном обогащении. Среди прочих было закрыто и одно из дел против мэра Одессы.

Труханов, напомнили в НАБУ, обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета и дело против него слушается в Малиновском райсуде Одессы. В бюро подчеркнули, что решение КСУ о незаконном обогащении к этому судебному процессу отношения не имеет, потому как чиновника обвиняют в коррупционном преступлении по другой статье - ч. 5 ст.191 УК.