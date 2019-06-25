Прокуроры САП просят для Труханова 12 лет тюрьмы с конфискацией

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят в суде для городского главы Одессы Геннадия Труханова 12 лет тюрьмы, сообщил в Twitter глава общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Дело рассматривает Малиновский райсуд Одессы.

Кроме того, они просят запретить Труханову, а также его заместителю Павлу Вугельману занимать должности в органах государственной власти и конфисковать имущество. Для Вугельмана прокуроры просят 10 лет.

Сторона обвинения также ходатайствует о конфискации 92 млн грн в бюджет города, а здание завода "Краян" просит вернуть владельцу.

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САП также просит 10 лет тюрьмы для директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектра, его заместителя Владимира Радионова и директора Девелопмент Элит (компании, которая продала завод горсовету) Петра Загордиенка.

Оценщице "Краяна" Галине Богдановой прокуроры просят назначить наказание в виде семи лет тюрьмы с конфискацией и запретом занимать определенные должности.

Кроме того, САП просит сразу после вынесения приговора взять всех обвиняемых под стражу.

Ранее сегодня бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что пришел на суд по делу Труханова с документами – "черной бухгалтерией" города.