Саакашвили заявил о существовании "черной бухгалтерии" Одессы

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что пришел на суд по делу против мэра Одессы Геннадия Труханова с документами – "черной бухгалтерией" города. Об этом он сказал в комментарии телеканалу 112.

"Это – черная бухгалтерия, как управляется город Одесса и как он уничтожается", - сказал он.

В документах, по словам политика, описаны схемы незаконной застройки города и отмывания денег, в частности, на переезде городской мэрии в другое здание.

Саакашвили считает, что дело мэра Одессы перенесли из столичного суда в Малиновский суд Одессы, потому что этот суд "полностью подконтрольный Труханову".

13 июня САП совместно с детективами НАБУ завершила досудебное расследование по делу Труханова, обвиняемого в недостоверном декларировании.