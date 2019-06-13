САП передала дело Труханова в суд

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

САП совместно с детективами НАБУ завершила досудебное расследование по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в недостоверном декларировании. Об этом САП сообщает в Facebook.

Прокуроры САП сегодня, 13 июня, предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

Обвинительный акт передадут в суд для рассмотрения по существу.

11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации. 3 мая чиновнику открыли материалы дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и передачей его в суд.

В мае коллегия судей, рассматривающих дело Труханова, пожаловалась на давление со стороны главы САП Назара Холодницкого.

2 июня мэра Харькова Геннадия Кернеса избрали главой партии Доверяй делам, которую он основал вместе с Трухановым. Труханова избрали сопредседателем.