Суд в деле Труханова жалуется на САП: заявил о давлении и хамстве

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Коллегия судей, рассматривающих дело городского главы Одессы Геннадия Труханова, пожаловалась на давление со стороны главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Коллегия судей направила в Высший совет правосудия соответствующее заявление.

"... поставить в известность о попытках заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры повлиять на авторитет судебной власти... свидетельствует о препятствовании с его стороны реализации судом…права граждан на защиту их прав", - сказано в документе.

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Далее уточняется, что начиная с 16 апреля этого года прокуроры САП не являются на заседания, в результате чего отложено было пять заседаний. А в письмах в суд прокуроры используют высказывания, которые "по мнению судей, свидетельствуют не только об оскорбительном отношении к суду, но и о пренебрежении элементарными правилами деловой этихи".

Судьям также не понравились публичные высказывания Холодницкого о том, что он будет согласовывать новое обвинение для Труханова столько, сколько времени ему необходимо, и надеется, что дело будет рассматривать новый Антикоррупционный суд.

В одесском суде такие слова прокурора назвали "желанием нивелировать роль суда", "взять на себя не свойственную прокурору функцию" и "создать искусственные условия для препятствования рассмотрению уголовного производства".

Холодницкого также обвиняют в ненадлежащей организованной работе в направлении согласования измененного обвинения для мэра Одессы.

Поэтому судьи просят генпрокурора Юрия Луценко и главу Высшего совета правосудия Владимира Говоруху отреагировать на "бездействие, которое подрывает авторитет правосудия".

11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации. 3 мая чиновнику открыли материалы дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и передачей его в суд.