САП сообщила Труханову о новом подозрении – "не указал имущество и доходы жены"

Мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Труханова подозревают в том, что в декларации за 2017 год он не указал имущество и доходы, которые принадлежали его жене.
В частности, речь идет о квартире в Одессе, парковочном месте, автомобиле, а также корпоративных правах и так далее. Общая стоимость незадекларированного имущества - почти 16,3 млн грн.
В САП отметили, что в данный момент в ВАКС слушаются еще два дела против Труханова.
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Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы.
По другому мэр Одессы обвиняется в завладении бюджетными средствами на сумму более 92 млн грн при реализации схемы по приобретению админкорпуса бывшего завода "Краян" по завышенной стоимости. Дело находится на рассмотрении апелляционной палаты.