САП сообщила Труханову о новом подозрении – "не указал имущество и доходы жены"

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Труханова подозревают в том, что в декларации за 2017 год он не указал имущество и доходы, которые принадлежали его жене.

В частности, речь идет о квартире в Одессе, парковочном месте, автомобиле, а также корпоративных правах и так далее. Общая стоимость незадекларированного имущества - почти 16,3 млн грн.

В САП отметили, что в данный момент в ВАКС слушаются еще два дела против Труханова.

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Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы.

По другому мэр Одессы обвиняется в завладении бюджетными средствами на сумму более 92 млн грн при реализации схемы по приобретению админкорпуса бывшего завода "Краян" по завышенной стоимости. Дело находится на рассмотрении апелляционной палаты.

11 марта 2019 года САП объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации.

Кроме того, НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое . Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельмана.

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

17 июля 2019 года САП подала апелляцию на оправдательный приговор.