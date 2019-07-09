Суд оправдал мэра Одессы Труханова

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы Геннадия Труханова.

Таким образом, суд признал их невиновными в завладении бюджетными средствами.

"Суд постановил признать невиновным Труханова Геннадия в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК и оправдать его на основании п.3 ч.1 ст. 373 Уголовно процессуального кодекса в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого был состав уголовного правонарушения", - зачитал решение судья.

Также оправдательный приговор вынесен заместителю Труханова - Павлу Вугельману в связи с недоказанностью состава преступления. Аналогичные решения вынесены с такой же формулировкой по другим фигурантам дела - Василию Шкрябаю, Алексею Спектору, Владимиру Радионову, Игорю Кравченко, Галине Богдановой, Петру Загодиренко.

Также суд постановил отменить меры пресечения для обвиняемых и вернуть им залог.

4 июля суд начинал оглашать вердикт по Труханову и другим фигурантам дела о заводе Краян. Ранее сообщалось, что приговор мэру, возможно, будут читать около 25 часов.

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требуют 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.