Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 17:33

Суд оправдал мэра Одессы Труханова

Суд оправдал мэра Одессы Труханова - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд Одессы постановил отменить меры пресечения для обвиняемых и вернуть им залог

Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы Геннадия Труханова.

Таким образом, суд признал их невиновными в завладении бюджетными средствами.

"Суд постановил признать невиновным Труханова Геннадия в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК и оправдать его на основании п.3 ч.1 ст. 373 Уголовно процессуального кодекса в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого был состав уголовного правонарушения", - зачитал решение судья.

Также оправдательный приговор вынесен заместителю Труханова - Павлу Вугельману в связи с недоказанностью состава преступления. Аналогичные решения вынесены с такой же формулировкой по другим фигурантам дела - Василию Шкрябаю, Алексею Спектору, Владимиру Радионову, Игорю Кравченко, Галине Богдановой, Петру Загодиренко.

Также суд постановил отменить меры пресечения для обвиняемых и вернуть им залог.

4 июля суд начинал оглашать вердикт по Труханову и другим фигурантам дела о заводе Краян. Ранее сообщалось, что приговор мэру, возможно, будут читать около 25 часов.

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требуют 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, приговор, геннадий труханов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 