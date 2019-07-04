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04.07.2019, 13:11

Суд собирается читать приговор Труханову больше суток

Суд собирается читать приговор Труханову больше суток - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Уже в первый день оглашения приговора суд "заминировали". Всех людей из здания эвакуировали, на месте работают полицейские, взрывотехники и кинологи.

Приговор одесскому мэру Геннадию Труханову по масштабному уголовному делу о заводе Краян будут читать около 25 часов. Такой прогноз во время сегодняшнего заседания в Малиновском райсуде Одессы сделал председательствующий судья Сергей Черевко.

Сегодня суд начал оглашать вердикт по Труханову и другим фигурантам дела.

Через какое-то время после начала заседания пришло сообщение о "минировании" здания суда, затем еще одно. Черевко принял решение объявить вынужденный перерыв.

Вчера суд также "минировали". Ничего не нашли.

Трансляция:

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требуют 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.

2 июня мэра Харькова Геннадия Кернеса избрали главой партии Доверяй делам, которую он основал вместе с Трухановым. Труханова избрали сопредседателем.

Читайте также: Дело Труханова и скользкие 95 миллионов из схемы "Краяна"

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Теги: Краян, приговор, одесса, геннадий труханов, минирование
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