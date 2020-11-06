Судья КСУ, голосовавший за скандальное решение, поддержал законопроект Разумкова
Судья Мойсик считает, что ситуацию вокруг КСУ "разогрели" и ее надо смягчить
Судья Конституционного суда Владимир Мойсик, который голосовал за скандальное решение об антикор реформе, поддержал законопроект главы Верховной Рады Дмитрия Раузмкова, в котором предлагается восстановить антикоррупционное законодательство. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
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В издании пишут, что Мойсик якобы сказал, что "судьи КСУ поддерживают законопроект", однако не приводят прямой цитаты. Также не было единых заявлений КСУ о поддержке проекта. LIGA.net направила в суд запрос о комментарии.
Сам же Мойсик считает, что ситуацию вокруг КСУ "разогрели", а проект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.
"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", – сказал он.
Судья повторил тезис докладчика по делу Игоря Слиденко, что закрывать декларации по решению КСУ не требовалось. По его словам, КСУ готов разъяснить суть решения.
"Мы как Конституционный суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", – добавил Мойсик.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикор законодательство.
- 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в первоначальном виде. Комитет уже рекомендовал его принять и ВРУ могла рассмотреть его 5 ноября, однако нардеп СН Дубинский внес альтернативный законопроект, чем заблокировал срочное рассмотрение.
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