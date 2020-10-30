Судья КСУ: Закрывать реестр деклараций не требовалось, все можно решить за три дня
Судья Слиденко заверяет, что решение КСУ не несет "никакой угрозы" институциональной антикоррупционной системе, а скандал был инспирирован
Решение Конституционного суда по антикорупционной реформе не требовало от Нацагентства предотвращения коррупции закрывать реестр электронных деклараций. Об этом сказал на брифинге судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко.
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Слиденко сказал, что глава НАПК Александр Новиков сам решил закрыть реестр, хотя этого не вытекало из решения КСУ. Судья считает, что Новикову надо было обратиться в КСУ за разъяснениями.
"(КСУ, – ред.) написал бы господину Новикову, что реестры закрывать не нужно. И проверять других публичных лиц, в частности депутатов местных советов, тоже можно", – сказал он.
Слиденко считает, что ситуация вокруг КСУ "искусственно инспирирована", и Новиков пытался ее обострить. По его словам, никакой угрозы институциональной антикоррупционной системе нет.
"Те изменения, которые внес КСУ элементарно лечатся изменениями в законодательство. Это три дня законодательной работы", – добавил он.
Он также отметил, что полномочия НАПК можно сохранить, изменив статус органа исполнительной власти на статус специального органа. При этом, по его мнению, надо исключить полномочия НАПК по мониторингу образу жизни судей по инициативе самого НАПК.
Также, по мнению судьи, из статьи об уголовной ответственности надо убрать формулировку "умышленное недкларирование", так как это, считает он, придает ей неопределенность – и ее тяжело адекватно применить на практике.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций. НАБУ заявляло, что из-за решений КСУ придется закрыть 110 уголовных дел.
- 29 октября президент Владимир Зеленский срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
- Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.
- В КС сегодня заявили, что не отменяли электронное декларирование, а предложили Раде принять новое антикоррупционное законодательство, которое будет соответствовать Конституции, и также – решить вопрос со статусом НАПК, так как, по мнению КСУ, орган исполнительной власти не может контролировать судей.
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