Судья КСУ: Закрывать реестр деклараций не требовалось, все можно решить за три дня

Судья Слиденко заверяет, что решение КСУ не несет "никакой угрозы" институциональной антикоррупционной системе, а скандал был инспирирован

Решение Конституционного суда по антикорупционной реформе не требовало от Нацагентства предотвращения коррупции закрывать реестр электронных деклараций. Об этом сказал на брифинге судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко.

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Слиденко сказал, что глава НАПК Александр Новиков сам решил закрыть реестр, хотя этого не вытекало из решения КСУ. Судья считает, что Новикову надо было обратиться в КСУ за разъяснениями.

"(КСУ, – ред.) написал бы господину Новикову, что реестры закрывать не нужно. И проверять других публичных лиц, в частности депутатов местных советов, тоже можно", – сказал он.

Слиденко считает, что ситуация вокруг КСУ "искусственно инспирирована", и Новиков пытался ее обострить. По его словам, никакой угрозы институциональной антикоррупционной системе нет.

"Те изменения, которые внес КСУ элементарно лечатся изменениями в законодательство. Это три дня законодательной работы", – добавил он.

Он также отметил, что полномочия НАПК можно сохранить, изменив статус органа исполнительной власти на статус специального органа. При этом, по его мнению, надо исключить полномочия НАПК по мониторингу образу жизни судей по инициативе самого НАПК.

Также, по мнению судьи, из статьи об уголовной ответственности надо убрать формулировку "умышленное недкларирование", так как это, считает он, придает ей неопределенность – и ее тяжело адекватно применить на практике.

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Марк Сировой

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