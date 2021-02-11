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Кулеба о "влиянии Байдена" с каналами Медведчука: Версия красивая, ничего не скажешь

11.02.2021, 06:46
Кулеба о
Дмитрий Кулеба (скрин из видео программы "Соромно!")

Решение политического руководства Украины закрыть три канала пророссийского политика Виктора Медведчука принято не из-за прихода к власти в США администрации Джо Байдена и контактов с ней Банковой и МИД. Это не сиюминутное импульсивное решение, сказал в интервью YouTube-каналу Янины Соколовой министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце января 2020 года не обсуждал этот вопрос.

По словам министра, просто именно сейчас появилась "решающая" информация и факты от СБУ, а также политическая воля утверждать такие решения для борьбы с российской пропагандой.

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"Потому что очень часто в нашей стране информация есть, а политической воли принимать решения нет. В этот раз была и информация, и политическая воля президента (Владимира Зеленского) принять решение", – подчеркнул он.

СПРАВКА. 2 февраля 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZiK, NewsОne и других. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. Спикер Рады Разумков воздержался при голосовании на заседании СНБО и объяснил, почему. Пятый президент Порошенко объяснил, почему каналы Медведчука не закрыли при нем. У Медведчука заявили о "наступлении на свободу слова", "зеленом фашизме" и призвали "вставать страну огромную". У президента им ответили. Позднее Зеленский объяснил зарубежным партнерам, в чем суть.

На уточняющий вопрос, что "спонсор" решения закрыть каналы Медведчука – не Байден, Кулеба ответил: "Спонсор – это украинское государство. Хочу обратить внимание, что это не было какое-то поспешное решение. Очень долго, с 2018-го года, шли к этому".

Однако, добавил глава МИД, в разговоре с Блинкеном он "инициативно отметил высокий уровень взаимодействия", которого достигли наши страны в противодействии российской дезинформации, сдерживании информационных операций Москвы, и высказал готовность и далее укреплять сотрудничество в этой сфере.

"Это я сказал, это было. И госсекретарь подтвердил, что США также готовы к такому взаимодействию. Но о каких-то конкретных каналах или фамилиях мы не говорили, – этого всего не было, то всё надумали конспирологи. Но версия красивая, ничего не скажешь", – усмехнулся он.

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Евгений Пилипенко
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