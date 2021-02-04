UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские пропагандисты зовут на работу сотрудников запрещенных каналов Медведчука

04.02.2021, 12:59
Российские пропагандисты зовут на работу сотрудников запрещенных каналов Медведчука - Фото
Маргарита Симоньян (скриншот из видео)

Сотрудников запрещенных в Украине телеканалов, которые аффилированы с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, зовут на работу на пропагандистские каналы РФ. Переезд им предлагает в Facebook главред российского госмедиахолдинга RT (экс-Russia Today) Маргарита Симоньян.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Руководитель одного из главных рупоров пропаганды Кремля пишет: "Прелагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским".

"Мы будем вам рады", – зовет она в Россию работников ZiK, 112 и NewsOne.

СПРАВКА. 2 февраля 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZiK, NewsОne и других. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. Спикер Рады Разумков воздержался при голосовании на заседании СНБО и объяснил, почему. Пятый президент Порошенко объяснил, почему каналы Медведчука не закрыли при нем. У Медведчука заявили о "наступлении на свободу слова", "зеленом фашизме" и призвали "вставать страну огромную". У президента им ответили. Позднее Зеленский объяснил зарубежным партнерам, в чем суть.

О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале "Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы".

Читайте колонку: Донбасс и кремлевский десант: зачем Симоньян призывает к аннексии Донбасса

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
агрессия России Владимир Зеленский санкции война пропаганда дезинформация запрет цензура блокировка виктор медведчук информационная война

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 