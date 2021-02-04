Российские пропагандисты зовут на работу сотрудников запрещенных каналов Медведчука

Сотрудников запрещенных в Украине телеканалов, которые аффилированы с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, зовут на работу на пропагандистские каналы РФ. Переезд им предлагает в Facebook главред российского госмедиахолдинга RT (экс-Russia Today) Маргарита Симоньян.

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Руководитель одного из главных рупоров пропаганды Кремля пишет: "Прелагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским".

"Мы будем вам рады", – зовет она в Россию работников ZiK, 112 и NewsOne.

О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале "Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы".

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Евгений Пилипенко

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