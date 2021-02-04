Российские пропагандисты зовут на работу сотрудников запрещенных каналов Медведчука
Сотрудников запрещенных в Украине телеканалов, которые аффилированы с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, зовут на работу на пропагандистские каналы РФ. Переезд им предлагает в Facebook главред российского госмедиахолдинга RT (экс-Russia Today) Маргарита Симоньян.
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Руководитель одного из главных рупоров пропаганды Кремля пишет: "Прелагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским".
"Мы будем вам рады", – зовет она в Россию работников ZiK, 112 и NewsOne.
О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале "Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы".
- В конце января 2021-го Симоньян с другими пропагандистами и депутатами РФ приехала в захваченный Россией Донецк и призвала там "забрать Донбасс домой". МИД отреагировал.
- В начале 2021 года в Кремле заявили, что Путин "не выстрелит себе в ногу" ради некой мести Украине.
- "Украина и Россия могут примириться за день, если это решит Путин", уверен советник главы Офиса президента.
- ВСУ назвали Telegram-каналы о войне на Донбассе, созданные Россией под видом украинских. На тему ресурсов, через которые РФ вбрасывает "дезу" в Украине, у LIGA.net есть разбор: "Больше не анонимные: 12 популярных Telegram-каналов работают на ГРУ РФ".
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