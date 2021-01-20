UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина и Россия могут примириться за день, если это решит Путин – советник Ермака

20.01.2021, 12:03
Украина и Россия могут примириться за день, если это решит Путин – советник Ермака - Фото
Алексей Арестович (скриншот из видеозаписи)

Примирение Украины и Россия якобы возможно "за один день", но при условии, что на это появится пойдет президента страны-оккупанта РФ Владимир Путина. Такое мнение в эфире канала Украина 24 высказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире – президент Российской Федерации Владимир Путин", – считает спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Арестович полагает, что Россия способна "бесконечно" поддерживать войну на Донбассе, потому как для нее это якобы небольшие затраты, даже с учетом того, что "Путин не молодеет, санкции поджимают, есть давление Европы". Он надеется на новое давление со стороны приходящей администрации США.

Читайте мнение: Поколение войн: где находится Украина, РФ и ведущие страны мира в вопросе ведения войн

Как бы там ни было, пока Арестович не видит желания Кремля идти на компромисс по Украине, и единственный положительный момент, считает он, – то, что Россия не выходит из переговоров в нормандском формате.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

По словам внештатного советника Ермака, Украине нужно продолжать "заниматься тактикой" – и искать возможности для решения стратегических вопросов. Под последним подразумевается "всеобщее примирение".

Смотрите видео: 100 героев обороны Донецкого аэропорта. Генштаб показал павших в ДАП воинов

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
агрессия России война Донбасс владимир путин минские соглашения Алексей Арестович

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 