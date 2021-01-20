Украина и Россия могут примириться за день, если это решит Путин – советник Ермака

Примирение Украины и Россия якобы возможно "за один день", но при условии, что на это появится пойдет президента страны-оккупанта РФ Владимир Путина. Такое мнение в эфире канала Украина 24 высказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире – президент Российской Федерации Владимир Путин", – считает спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Арестович полагает, что Россия способна "бесконечно" поддерживать войну на Донбассе, потому как для нее это якобы небольшие затраты, даже с учетом того, что "Путин не молодеет, санкции поджимают, есть давление Европы". Он надеется на новое давление со стороны приходящей администрации США.

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Как бы там ни было, пока Арестович не видит желания Кремля идти на компромисс по Украине, и единственный положительный момент, считает он, – то, что Россия не выходит из переговоров в нормандском формате.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

По словам внештатного советника Ермака, Украине нужно продолжать "заниматься тактикой" – и искать возможности для решения стратегических вопросов. Под последним подразумевается "всеобщее примирение".

В начале 2021 года в Кремле заявили, что Путин "не выстрелит себе в ногу" ради некой мести Украине.

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Евгений Пилипенко

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