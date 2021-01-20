Сегодня, 20 января, Украина отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта: одного из символов войны России против Украины. Facebook-страница Генштаба ВСУ разместила музыкальный ролик, в котором показаны лица сотни бойцов, которые погибли в этой горячей точке фронта.

"Они написали новые героические страницы в истории Украины. Они утвердили победу украинского духа, несокрушимости и доказали всему миру, что Украина – непобедимая, а московский враг будет разбит и уничтожен. Помним каждого", – подчеркнули в Генштабе.

Снимки бойцов в этом видео взяты со Стены памяти в Киеве.

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Оборона ДАП длилась 242 дня – с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. В последние дни боевики во время очередного "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их.

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После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль.

В конце 2019 года легендарному танкисту ВСУ Евгению "Адаму" Межевикину, который отличился в боях за ДАП, поставили "тройку" за знания. Ситуацию разрешили.

Президент Зеленский в 2021 году заявил, что героическая оборона ДАП "окончательно сломала планы России по захвату Украины".

Посмотрите фильм 2015 года от студии Babylon '13 – "Три дня в аэропорту Донецка".

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Евгений Пилипенко

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