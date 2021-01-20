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100 героев обороны Донецкого аэропорта. Генштаб показал павших в ДАП воинов – видео видео

20.01.2021, 10:17
Скриншот из видеозаписи Babylon '13
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Сегодня, 20 января, Украина отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта: одного из символов войны России против Украины. Facebook-страница Генштаба ВСУ разместила музыкальный ролик, в котором показаны лица сотни бойцов, которые погибли в этой горячей точке фронта.

"Они написали новые героические страницы в истории Украины. Они утвердили победу украинского духа, несокрушимости и доказали всему миру, что Украина – непобедимая, а московский враг будет разбит и уничтожен. Помним каждого", – подчеркнули в Генштабе.

Снимки бойцов в этом видео взяты со Стены памяти в Киеве.

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Оборона ДАП длилась 242 дня – с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. В последние дни боевики во время очередного "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их

    Смотрите видео: Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте №17

    После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль.

    Смотрите видео: Пронзительный памятник павшим воинам. В сети напомнили об Аэропорте

    Евгений Пилипенко
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