Годовщина ДАП. Планы РФ захватить Украину сломали киборги в Донецком аэропорту – Зеленский

Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Военные, добровольцы, волонтеры держали оборону ДАП 242 дня. Об этом в Facebook написал президент Владимир Зеленский.

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"Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда – это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь – по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не оттиснет", – написал он.

Зеленский отметил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне. Украинцы держали оборону ДАП 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят, отметил президент.

Он напомнил, что за это защитников аэропорта назвали киборгами.

"Но они были всего лишь людьми, которые показали всем нам, как это – держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории. Не потому, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это – твоя земля, твой дом, который нужно защищать", – написал Зеленский.

Он убежден, что украинским военным удастся отвоевать аэропорт.

"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг — за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят сине-желтый флаг Украины", – заявил президент.

Оборона ДАП длилась 242 дня - с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. В последние дни боевики во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль.

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Вадим Ребрина

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