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Донбасс. В Минобороны раскрыли потери за 2020 год и с начала войны

16.01.2021, 09:30
Донбасс. В Минобороны раскрыли потери за 2020 год и с начала войны - Фото
Колокол памяти защитников Украины (Фото: пресс-служба Минобороны)

За 2020 год во время боевых действий на Донбассе погибли 50 украинских военных (в конце 2019-го - 110), с начала войны в 2014 году – 2665. Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос Радио Свобода.

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Как отмечается, кроме 50 погибших в бою, по другим причинам в зоне операции объединенных сил за год умерли 79 военных. В 2020-м были ранены 339 украинских бойцов.

С 2014 года Минобороны называет такие потери:

2665 погибших военных в бою;

1168 умерших по другим причинам;

10 152 раненых.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".
  • 22 июля 2020-го трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Оккупанты почти ежедневно нарушают перемирие. Например, за 15 января 2021-го боевики пять раз открывали огонь, сообщает штаб ООС в Facebook. 
Марк Сировой
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