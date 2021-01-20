Сегодня, 20 января, в 19:00 по киевскому времени в Вашингтоне состоится церемония инаугурации 78-летнего Джо Байдена, избранного 46-го президента США. Это торжественное мероприятие, во время которого власть в стране переходит от действующего главы Белого дома (Дональд Трамп) к тому, кого американский народ избрал на выборах в прошлом ноябре.

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Безопасность мероприятия обеспечат около 25 000 нацгвардейцев.

У Байдена попросили людей не приезжать на шоу из-за карантинных ограничений. Те немногие, кто будет присутствовать лично, сдадут экспресс-тесты на коронавирус, после чего пройдут на трибуну для гостей.

Парада на Пенсильвания-авеню не будет, Национальную аллею закроют для публики, как и район у Капитолия. Также отменен гражданский парад от Капитолия к Белому дому: его заменили виртуальным "Парадом по всей Америке". Будут включения в эфир разных выступлений по США. Белый дом также проведет первое в истории курируемое включение для молодых американцев.

Полуторчасовое шоу Celebrating America будет вести всемирно известный актер Том Хэнкс.

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"Сегодня вечером в Вашингтоне, DC, и по всей стране мы соберемся вместе, чтобы почтить память более 400 000 американцев, умерших от COVID-19. Прошлый год подверг нас невообразимым испытаниям, но теперь пора начать исцеляться и преодолевать – вместе", – так подписал фото выше Байден у себя в Facebook.

Посмотрите, как преобразили центр Вашингтона под инаугурацию: это экспозиция в память тех, кого забрала эпидемия.

Последовательность действий

По традиции, Байден накануне инаугурации ночует в Blair House: это гостевой дом президента рядом с Белым домом.

Официальные торжества запланированы на период с 11:00 до 20:30 по местному времени; в Украине это – с 18:00 до 03:30 утра 21 января. Церемония начнется с исполнения государственного гимна певицей Lady Gaga и молитвы.

Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис приведут к присяге у западного крыла Капитолия: первого – главный судья Верховного суда США Джон Робертс (примерно в 19:00), вторую – судья Верховного суда Соня Сотомайор.

После этого Байден выступит с инаугурационной речью, в которой изложит свое видение того, как победить пандемию, ускорить восстановление, объединить и исцелить нацию.

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Затем он с первой леди вместе с Харрис (и вторым джентльменом) перейдут к восточному крылу Капитолия, где пройдет Pass in Review – старая военная традиция, когда новый президент проводит церемониальный смотр армии США и происходит мирная передача власти новому главнокомандующему.

После этого Байден, Харрис, Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон со своими женами и супругами посетят Арлингтонское национальное кладбище и возложат венок к Могиле Неизвестного солдата.

Затем Байден получит президентский военный эскорт от 15-й улицы до Белого дома, в котором будут представлены все виды войск.

Трампа на инаугурации не будет – от отправится смотреть ее по телевизору со своего курорта во Флорида, хотя по традиции прошлый президент вместе с коллегами по предыдущим каденциям стоят на мероприятии за спиной нового лидера нации – это символ мирной передачи власти. Такое происходит впервые за 152 года передачи власти.

Тем не менее, торжества посетит Майкл Пенс, вице-президент США, который не стал угождать Трампу в критический день 6 января.

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Евгений Пилипенко

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